2025-03-15 12:10:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جەی.دی ڤێنس، جێگری سەرۆكی ئەمریكا رایگەیاند، دەبێت بزانن لە سوریا لەگەڵ كێدا مامەڵەدەكان و وتیشی، “ئەوەی لە سوریا…

The post جێگری سەرۆكی ئەمریكا: ئەوەی لە سوریا روویدا ئابڕووچوون بوو appeared first on Esta Media Network.