2025-03-15 12:46:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژنامەی حورییەت-ی تورکی بڵاویکردووەتەوە، مانگی داهاتوو، پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) کۆبوونەوەیەک ئەنجامدەدات بۆ دەستکردن بە پرۆسەی چەکدانان. رۆژنامەکە…

The post رۆژنامەی حورییەت: مانگی داهاتوو پەکەکە دەستدەکات بە پرۆسەی چەکدانان appeared first on Esta Media Network.