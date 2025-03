2025-03-15 14:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوسینگەی قوباد تاڵەبانی رایگەیاند، جێگری سەرۆك وەزیران بە یاوەری وەزیری ئاوەدانكردنەوە بەردی بناغەی پڕۆژەیەكی لە هەڵەبجە دانا. نوسینگەی…

