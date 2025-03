2025-03-15 16:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق رایگەیاند، بەمزوانە کاغەز لە مامەڵەکانماندا لادەبەین و پشت بە مامەڵەی ئەلکترۆنی دەبەستین وەک جێگرەوەی.…

The post عەلی عەلاق: بەمزوانە کاغەز لە مامەڵەکانماندا لادەبەین و پشت بە مامەڵەی ئەلکترۆنی دەبەستین appeared first on Esta Media Network.