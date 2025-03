2025-03-15 16:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێ سەلماندوویەتی خوێنبەخشین ئەگەری تووشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە کەمدەکاتەوە. توێژەرانی پەیمانگەی فرانسیس کریک لە لەندەن توێژینەوەیەکیان ئەنجامداوە…

The post خوێنبەخشین مەترسیی شێرپەنجە کەمدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.