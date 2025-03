2025-03-15 18:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی حەلەب دەستپێدەکاتەوە و بڕیارە 18ی مانگی ئازار گەشتەکانی دەستپێبکاتەوە. ئەمڕۆ شەممە، دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی سوریا…

