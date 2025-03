2025-03-15 18:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەکەم عومرەکاری کورد لە مانگی رەمەزاندا لە شاری مەککە بەهۆی جەڵتەی دڵەوە گیانیلەدەستدا. ئەمڕۆ شەممە عومرەکارێکی کورد بە…

The post یەکەم عومرەکاری کورد لە رەمەزاندا گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.