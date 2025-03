2025-03-15 19:41:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی ئەمڕۆ لە پرۆژەی ئاوی خەبات منداڵێک خنکا. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی هەولێر بڵاویکردەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ منداڵێک لە پرۆژەی…

