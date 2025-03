2025-03-15 22:48:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

غەریب ئەحمەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران رایگەیاند، لەگەڵ زۆرینەی فراکسیۆنەکان رێککەوتوون دەنگدان بە یاسای بەپارێزگابوونی هەڵەبجە تێکەڵ بە هیچ…

