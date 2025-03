2025-03-16 11:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەلایەن هێزەکانى پۆلیسى نەهێشتنی تاوانی چەمچەماڵەوە کەسێک بە تۆمەتى دزینى تانکەرێک دەستگیرکرا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسى پارێزگاى سلێمانى رایگەیاند، دوای…

The post کەسێک بە تۆمەتى دزینى تانکەرێک دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.