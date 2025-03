2025-03-16 13:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد حاجی مەحمود، سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان رایدەگەیەنێت، پەیوەندییەکانی نێوان یەکێتی و پارتی لەئێستادا زۆر باشە و…

