2025-03-16 13:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگرى سەرۆک وەزیرانى هەرێم رایدەگەیەنێت، زامی هەڵەبجە و ئەنفال و ئازارەکانی دیکە تەنها یادکردنەوەیەکی سادە نین، بەڵکو بۆنەیەکن…

