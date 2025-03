2025-03-16 15:46:01 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەئێستادا نرخی مریشک لە بەرزیدایە و فرۆشیارێکی مریشکیش، هۆشداری لە بەرزبوونەوەی زیاتری نرخەکەی دەدات. هێمن جەمال، فرۆشیاری مریشک…

The post هۆشداری لە بەرزبوونەوەی زیاتری نرخی مریشک دەدرێت appeared first on Esta Media Network.