2025-03-16 20:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاڵپ ئەرسەلان بەیرەقدار وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتییەكانی توركیا گەیشتە هەرێمی كوردستان. بڕیارە وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتییەكانی…

