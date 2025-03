2025-03-16 23:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەڵەبجە بە وەكالەت رایدەگەیەنێت، لە بەغداد بەڵێنمان وەرگرت بەمزووانە دەنگ لەسەر یاسای بە پارێزگابوونی هەڵەبجە بدرێت. نوخشە…

