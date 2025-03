2025-03-17 12:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەناڵی (سۆمەریە نیوز) ئاماژە بەوەدەکات، سەرەڕای ئەوەی زیاتر لە مانگ و نیوێکە هەمواری بودجەی ساڵی 2025 پەسەندکراوە، بەڵام…

The post کەناڵێکی عێراقی: دواکەوتنی هەناردەی نەوتی هەرێم کێشەی بۆ بودجەی 2025 دروستکردووە appeared first on Esta Media Network.