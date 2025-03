2025-03-17 12:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو جوتیارە کوردەی سەربازێکی عێراقی بە ملپێچەکەی رایکێشا لەسەر سکاڵاى سەربازەکە ئەمڕۆ دادگایی دەکرێت محەمەد ئەمین، جوتیارە کوردەکەى…

