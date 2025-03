2025-03-17 14:05:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ڤاتیکان یەکەم وێنەی پاپا فرانسیس لە دوای تێکچوونی دۆخی تەندروستی بڵاوکردەوە و تێیدا دەردەکەوێت کە لەسەر کورسییە گەڕۆکەکەی…

