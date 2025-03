2025-03-17 18:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندازیارێکى سەرپەرشتیارى شەقامى 100 مەترى لە سلێمانى رایدەگەیەنێت، دواى راگرتنى ماوەى رابردوو بەهۆى کەشوهەواوە دەستیان بە کارکردن لە…

The post شارەوانیی سلێمانى: کارکردن لە شەقامى 100 مەترى دەستیپێکردووەتەوە appeared first on Esta Media Network.