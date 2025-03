2025-03-18 00:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رەمەزانی ئەمساڵ 29 رۆژە و 30 ئازار یەكەم رۆژی جەژنی رەمەزانە. سالار حاجی عەلی، شارەزا لە بواری كەشناسی…

