2025-03-18 09:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رەگەزنامەی هەولێر هاوڵاتییان ئاگاداردەکاتەوە و رایدەگەیەنێت، کە لەمەودوا سیستەمی نۆرەگرتن دەبێتە شێوازی ئەلکترۆنی. بەڕێوەبەرایەتیی رەگەزنامە و باری شارستانی…

The post رەگەزنامەی هەولێر هاوڵاتییان ئاگاداردەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.