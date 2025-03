2025-03-18 09:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاش ئەوەی ئیسڕایل بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێرشی ئاسمانی بۆسەر تیرۆریستانی حەماس دەستپێكرد، نرخی نەوت و زێر بەرزبوونەوەیەكی دیكەیان تۆماركرد.…

