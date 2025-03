2025-03-18 11:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، ئەو خاوەن دوکانانەی تابلۆی ریکلامی بازرگانییان بە ستونەکانی کارەبادا هەڵواسیوە لێیبکەنەوە. بەڕێوەبەرایەتیی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی/رۆژهەڵات…

The post کارەبای سلێمانی خاوەن دوکانەکان ئاگادار دەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.