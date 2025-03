2025-03-18 14:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیسپانیا ئامادەیی بۆ کارکردن و بەرەوپێشبردنی کەرتی وزەی عێراق راگەیاند، لە رێگای کۆمپانیاکانییەوە. زیاد عەلی وەزیری کارەبای عێراق…

