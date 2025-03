2025-03-18 14:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەشی پەیوەندییەكان و راگەیاندنی دەروازەی نێودەوڵەتیی ئیبراهیم خەلیل رایگەیاند، بەهۆی دروستبوونی كێشەیەكی تەكنیكییەوە، هاتووچۆری سنووریی نێوان هەرێم و…

The post بەهۆی كێشەی تەكنیكییەوە؛ هاتوچۆی سنووریی نێوان هەرێم و توركیا راگیرا appeared first on Esta Media Network.