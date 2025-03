2025-03-18 15:45:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە دەباشان پێشوازیکرد لە بەڕێز شێخ مادیح شێخ عوسمان نەقشبەندی، کەسایەتی…

