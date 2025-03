2025-03-18 19:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێى پێشبینییەکان لەمشەوەوە شەپۆلێکى باران و هەورەبروسکە و رەشەبا ناوچە جیاجیاکانى هەرێم دەگرێتەوە و لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانیش…

The post شارەزایەکى کەشناسى: شەپۆلێکى باران و هەورەبروسکە هەرێم دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.