2025-03-19 00:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سیروان ساڵح شارەزای بواری كەشناسی رایگەیاند، شەپۆلێكی ناوبەناوی باران هەرێمی كوردستان و ناوچەكانی گەرمیان بە بڕی جیاواز دەگرێتەوە.…

