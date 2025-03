2025-03-21 22:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم بڕى بارانى 12 کاتژمێرى رابردووى هەندێک لە ناوچەکانى بڵاوکردەوە و بەپێى فەرمانگەکە لە ناوچەیەکى سەر بە…

The post زۆرترین باران لە کوێ باریووە؟ appeared first on Esta Media Network.