2025-03-21 22:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکى ئەمریکا جارێکى دیکە دووپاتیکردەوە کە کەنەدا پێویستە ببێتە ویلایەتێکى ئەمریکا. دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکى ویلایەتە یەکگرتووەکانى ئەمریکا ئەمڕۆ…

The post ترەمپ: کەنەدا پێویستە ببێتە ویلایەتێکى ئەمریکا appeared first on Esta Media Network.