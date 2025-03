2025-03-23 22:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عومەر کروری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای دیالە لە پۆستەکەی دوورخرایەوە و نزار لهێبی بە سەرۆکی نوێی ئەنجومەنەکە دەستنیشانکرا. ئەمڕۆ…

