2025-03-23 23:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئابووریناسێک پێشبینی بەرزبوونەوەی بەهای زێڕ دەکات و دەڵێت، “لە داهاتوودا هەر ئۆنسەیەکی پێنج هەزار دۆلار تێدەپەڕێنێت”. نەجیب ساوێرس…

