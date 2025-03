2025-03-24 23:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، تەیف سامی وتوویەتی دوای مووچەخۆرانی عێراق مووچە بۆ هەرێم دەنێرم و دەشڵێت، “بەر…

The post پەرلەمانتارێك: تەنها واژووی تەیف سامی ماوە و سبەی پارە دەنێردرێت appeared first on Esta Media Network.