2025-03-24 23:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، “سبەینێ دەنگدان لەسەر پرۆژەیاسای بەپارێزگابوونی هەڵەبجە دەخرێتە بەرنامەی کارەوە”. چرۆ حەمەشەریف، ئەندامی ئەنجومەنی…

The post سبەینێ دەنگ لەسەر بەپارێزگابوونی هەڵەبجە دەدرێت appeared first on Esta Media Network.