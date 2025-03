2025-03-25 01:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پڕۆژەیاسای بە پارێزگابوونی هەڵەبجە دەخرێتە دەنگدانەوە و فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دڵنیایی بە هاوڵاتییان دەدات چرۆ…

