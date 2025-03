2025-03-25 16:05:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مامۆستایانی کۆلێژی پەروەردە لە زانکۆی زیقار و زانکۆی تورکو لە فینلاند، جۆرێکی نوێی جاڵجاڵۆکەیان لە سەرانسەری جیهان دۆزییەوە.…

