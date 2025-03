2025-03-25 23:15:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان رایدەگەیەنێت، كەركوك دەكەین بە جوانترین و ئارامترین شاری عێراق. ئێوارەی ئەمڕۆ بافڵ جەلال تاڵەبانی…

