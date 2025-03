2025-03-25 23:15:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەشی مۆڵەت لە بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی هاوڵاتییان ئاگاداردەكاتەوە و دەڵێت، “سبەی ‎تەنها مامەڵەی ئەو هاوڵاتییانە راییدەكرێت كە ئەمڕۆ…

The post ئاگادارییەكی بەپەلە لە بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانییەوە appeared first on Esta Media Network.