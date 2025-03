2025-03-25 23:15:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دەنگدان لەسەر بە پارێزگابوونی هەڵەبجە بۆ سبەی دواخرا د. بڕیار رەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی…

