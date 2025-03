2025-03-26 14:01:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی راپەڕین رایدەگەیەنێت، دوو نۆرینگەی تەندروستی کە بە پێچەوانەی رێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستی کاری لێزەر و جوانکارییان…

