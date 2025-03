2025-03-26 22:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ دەنگدان لەسەر پڕۆژەیاسای بە پارێزگابوونی هەڵەبجە بەهۆی تەواونەبوونی رێژەی یاسایی پەرلەمانتارانەوە نیوكاتژمێر دواخرا.…

