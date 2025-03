2025-03-26 23:46:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سیروان ساڵح، شارەزای بواری كەشناسی رایگەیاند، لە سبەینێ پێنجشەممەوە تاوەكو رۆژانی جەژن پلەكانی گەرمی چەند پلەیەك بەرزدەبنەوە. دەشڵێت،…

