2025-03-26 23:46:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانی هەرێم رایگەیاند، بەشی دووەمی سەبەتەی خۆراک بەسەر هاوڵاتییاندا دابەشدەکرێت و ئامادەکاری بۆ دەکرێت. وەزارەتی بازرگانی و…

The post بەشی دووەمی سەبەتەی خۆراک بەسەر هاوڵاتییاندا دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.