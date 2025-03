2025-03-27 09:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

27 ی ئازاری هەموو ساڵێک وەک رۆژی جیهانیی شانۆ ناسراوە و لەسەرانسەری جیهان شانۆکاران بە چالاکی جۆراوجۆر یادی…

The post ئەمڕۆ رۆژی جیهانیی شانۆیە appeared first on Esta Media Network.