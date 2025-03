2025-03-27 09:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکى نوێ ئاشکرایدەکات کە نەوەکانمان لە ئایندەدا رووبەڕووى دۆخێکى دژوارى ئاووهەوا دەبنەوە، تەنانەت ئەگەر سەرکەوتووش بین لە سنووردانان…

The post توێژینەوەیەک: کارەساتى ئاووهەوا چاوەڕوانى نەوەکانى داهاتوو دەکات appeared first on Esta Media Network.