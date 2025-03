2025-03-27 10:54:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – فیدراسیۆنی تۆپی پێی بەڕازیل دەیەوێت کارلۆ ئانچێلۆتی لە مۆندیالی 2026 سەرکردایەتی سامبا بکات. تۆڕی ئاتلێتیک بڵاویکردووەتەوە، فیفراسیۆنی تۆپی پێی بەڕازیل جارێکی دیکە پەیوەندی بە کارلۆ ئانچێلۆتی کردووە تاوەکو شوێنی دورڤال جونیۆر بگرێتەوە و بۆ مۆندیالی داهاتوو سەرکردایەتی بەڕازیل بکات. Carlo Ancelotti is the subject of renewed interest from the Brazil football federation, who …