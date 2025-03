2025-03-27 12:25:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبای عێراق بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیای ئەلمەسداری ئیماراتی پڕۆژەیەکی وزەی خۆر بە توانای هەزار مێگاوات جێبەجێدەکات. میدیا…

The post پڕۆژەیەکی وزەی خۆر بە توانای هەزار مێگاوات جێبەجێدەکرێت appeared first on Esta Media Network.