2025-03-27 12:25:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دامەزراوەی پەی رایدەگەیەنێت، پەرلەمانتارانی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان مووچەی سێ مانگیان وەرگرتووە کە ئەمە پێچەوانەی یاسایە. دامەزراوەی پەی…

