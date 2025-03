2025-03-27 15:35:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ناوخۆی هەرێم رایگەیاند، “داوا لە کەناڵەکانی راگەیاندن دەکەین بۆ زۆرکردنی بینەر دوای رووداوەکانی کوشتن مەکەون”. رێبەر ئەحمەد،…

