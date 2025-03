2025-03-27 19:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە توێژینەوەیەکی ئەم دواییەدا دەرکەوتووە، رەنگە خواردنەوە گازییە (دایت)ـەکان، فێڵ لە مێشک بکەن و وا لە مرۆڤ بکەن،…

The post توێژینەوەیەک: خواردنەوەی دایت مرۆڤ زیاتر قەڵەو دەکات appeared first on Esta Media Network.